Putin e Kusturica reunidos para falar sobre os projetos na Rússia do realizador

O presidente russo, Vladimir Putin, reuniu-se hoje no Kremlin com Emir Kusturica, com quem discutiu os planos de filmagens do realizador sérvio no país para os próximos anos, anunciou a presidência russa.

Kusturica informou o líder russo dos seus projetos, "em particular a rodagem de filmes baseados em obras de autores russos clássicos e modernos", é referido na nota oficial.

Em março, o autor de filmes como "Underground" e "Black Cat, White Cat" revelou ter a intenção de adaptar ao grande ecrã obras de Fyodor Dostoyevsky.

Durante o encontro no Kremlin, o realizador e músico sérvio adiantou que vai também trabalhar em romances de Nikolai Gogol e Leo Tolstoy.

Após o início da guerra russa na Ucrânia, o concerto de Kusturica e do grupo de rock The No Smoking Orchestra em Barcelona, Espanha, foi cancelado, devido a queixas da comunidade ucraniana, que acusa o realizador sérvio de apoiar a Rússia e a sua política de anexações.