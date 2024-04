Putin discute combate ao crime organizado com Conselho de Segurança russo

O Presidente da Rússia, Vladimir Putin, abordou hoje com os membros do Conselho de Segurança russo a "luta contra o crime organizado", semanas depois de um ataque terrorista em Moscovo ter feito mais de 100 mortos, informou o Kremlin.

"Foram discutidas questões relacionadas com o aumento da eficácia do trabalho face ao crime organizado e as suas manifestações", assinalou a presidência russa em comunicado, onde informa sobre as medidas adotadas na reunião.

A nota acrescenta que o ministro do Interior, Vladimir Kolokoltsev, foi o primeiro responsável a apresentar o seu relatório perante o Presidente russo.

Nas últimas semanas, membros do Ministério do Interior, que participaram na detenção dos autores do atentado contra a sala de concertos do Crocus City Hall nos arredores de Moscovo, mobilizaram operacionais e desencadearam várias operações de grande envergadura para detetar possíveis colaboradores do ataque terrorista, que provocou 144 mortos e mais de 500 feridos.

No encontro de hoje, que decorreu por videoconferência, participaram o primeiro-ministro, Mikhail Mishustin, o vice-presidente do Conselho de Segurança, Dmitri Medvedev, o ministro da Defesa, Serguei Shoigu, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Serguei Lavrov, o chefe da administração presidencial, Anton Vaino, o ministro do Interior, Vladimir Kolokoltsev, para além de outros altos responsáveis russos.

O ataque em Moscovo, ocorrido em 22 de março, foi reivindicado pela organização 'jihadista' Estado Islâmico (EI).

Moscovo já admitiu que o atentado foi feito por um grupo de islamitas de origem tajique, mas tem insistido na referência a uma pista ucraniana, rejeitada por Kiev.