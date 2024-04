'Ventura' trouxe mais de 4 mil pessoas até ao Funchal

O Porto do Funchal recebeu, esta manhã, o navio 'Ventura' com 4.140 pessoas a bordo, das quais 2.979 são passageiros.

Segundo nota da APRAM, este navio é proveniente da Corunha, estando a realizar uma escala de 11 horas na Madeira, prevendo prosseguir viagem esta tarde, pelas 17 horas, rumo às ilhas Canárias.

O porto do Funchal faz parte de um itinerário de 13 noites, iniciado em Southampton a 7 de Abril, com escalas na Corunha, agora, no Funchal, depois em Tenerife, La Palma, Grã-Canária, Lanzarote e finalmente, em Southampton, onde acaba a viagem no próximo dia 20.

O navio volta ao Funchal a 15 de Maio para mais um cruzeiro pelas ilhas atlânticas da Madeira e Canárias, com escalas também em Lisboa e Cadiz.