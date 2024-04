Biden anuncia cooperação espacial para levar astronauta japonês à Lua

O Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou hoje um reforço da cooperação espacial com o Japão para que um astronauta japonês chegue à Lua, cujo solo apenas foi pisado por norte-americanos.

Biden fez o anúncio numa conferência de imprensa conjunta na Casa Branca com o primeiro-ministro do Japão, Fumio Kishida, no âmbito de uma visita de Estado focada na defesa e na cooperação tecnológica face aos avanços da China.

"Melhoraremos os nossos laços em ciência, tecnologia e educação para que os astronautas japoneses possam integrar as missões espaciais americanas. E um deles será o primeiro astronauta não americano a pisar na Lua", afirmou.

Os dois líderes anunciaram acordos que permitirão um maior desenvolvimento conjunto de equipamentos militares e de defesa, bem como planos para uma missão espacial conjunta para chegar à Lua e projetos de investigação em Inteligência Artificial e outros pontos estratégicos na relação com o principal aliado de Washington na região da Ásia-Pacífico.

Desde que chegou à Casa Branca, em janeiro de 2021, Biden apenas recebeu cinco visitas de Estado, uma honra que Washington reserva aos seus aliados mais próximos.

A visita de Kishida é a primeira desta categoria de um líder japonês desde há nove anos.

Na quinta-feira, realizar-se-á uma cimeira trilateral entre Biden, Kishida e o Presidente filipino, Ferdinand Marcos, a primeira até à data, e que se centrará na crise territorial entre Pequim e vários países do Sudeste Asiático, incluindo as Filipinas, pelo controlo de ilhas e atóis no Mar da China Meridional.