O Governo Regional, através do Instituto de Emprego da Madeira (IEM), está a visitar os negócios criados através dos programas de incentivo a empresas e a emprego. Na pizzaria 'Lume', localizada na Travessa dos Piornais, no Funchal, o negócio, aberto há cinco anos, está a correr bem, mas são necessários mais funcionários.

Neste momento a equipa é composta por seis pessoas, mas há a vontade de crescer: "Nós precisámos pelo menos de mais duas pessoas. Temos de aumentar a equipa para oito para conseguirmos abrir mais um dia", explicou o proprietário Roberto Freitas, acrescentando que necessita de mão-de-obra específica.

"Nós trabalhamos com fermentação natural, temos procedimentos, temos de criar rotinas e as pessoas não têm isso e não conseguem se adaptar", explica.

A ideia de negócio surgiu quando estava em Londres em trabalho e a mulher, que também é proprietária, viu uma pizzaria napolitana. "Vi a pizzaria e achei interessante por ser um forno a lenha, o estilo da massa. Entretanto conheci um rapaz napolitano que estava no hotel onde eu trabalhava e aprendi".

Assim, após aprender tudo sobre pizzas napolitanas, decidiu regressar à Madeira e abrir o negócio cá: "Viemos para cá, estudamos o tipo de negócio, demos o nosso toque. Queríamos fazer algo diferente, somos pioneiros neste tipo de conceito e queríamos que os madeirenses tivessem uma experiência de pizza napolitana autêntica sem ter de viajar até Nápoles", disse Roberto Freitas.

O negócio de Roberto é um dos vários projectos aprovados pelo Instituto de Emprego nos programas de incentivo à criação de empresas e emprego. Nesta sexta-feira o IEM visitou três negócios, de forma a acompanhar o seu desenvolvimento.

"Estamos a falar de pessoas que estavam numa situação de desemprego ou inscritas no centro de emprego e que, através da apresentação de um projecto de negócio, através do apoio que tiveram das nossas equipas técnicas, apresentaram um projecto de negócio", começa por referir Vânia Jesus, presidente do IEM.

Nestas três empresas visitadas hoje, o Instituto de Emprego apoiou em "mais de 100 mil euros e foram criados nove postos de trabalho". "São programas de incentivo, nós ajudamos estas pessoas a empreender", declarou a responsável.

Miguel Albuquerque marcou, igualmente, presença nesta visita.