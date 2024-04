'Semana Europeia da Juventude 2024' com actividades que chegam a vários concelhos da Madeira

A Semana Europeia da Juventude 2024 é assinalada com diversas actividades, a partir de hoje, e até ao próximo dia 19 de Abril, estendendo-se até aos concelhos do Funchal, Santa Cruz, Câmara de Lobos, Machico e Ribeira Brava. Esta é uma organização da Direção Regional de Juventude, sob a tutela da Secretaria Regional de Inclusão e Juventude, em parceria com a Associação Teatro Metaphora.

A programação privilegia a vertente de divulgação e formação sobre os programas Erasmus + Juventude em Ação e Corpo Europeu de Solidariedade. "Dar a conhecer aos jovens as regras e especificidades das candidaturas e promover as partilha de boas práticas por organizações com projectos aprovados são alguns dos objectivos destas acções que vão decorrer na Escola Secundária Jaime Moniz, na Escola Secundária Francisco Franco, na Escola Básica e Secundária de Santa Cruz, na Escola Básica e Secundária - Dr. Luís Maurílio da Silva Dantas, em Câmara de Lobos, na Escola Básica e Secundária Padre Manuel Álvares, na Ribeira Brava, na Escola Básica e Secundária de Machico, no Centro de Juventude do Funchal e na Universidade da Madeira", explica nota à imprensa.

As actividades dirigem-se a técnicos de associações juvenis, clubes desportivos, Instituições Particulares de Solidariedade Social, Juntas de Freguesia, Casas do Povo, Câmaras Municipais e jovens que tenham interesse em realizar projetos financiados. A participação é gratuita, com inscrições limitadas.