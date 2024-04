Albuquerque promete reabrir urgências 24 horas em Santana e Porto Moniz

Foi há pouco, num encontro com os militantes da concelhia do Porto Moniz, que o líder do PSD-M anunciou que o Serviço de Atendimento Urgente funcionará 24 horas, e como tal, manterá o atendimento sem interrupção já a partir de 1 de Maio.

O mesmo acontecerá em Santana onde o Centro de Saúde da localidade não disponha deste serviço num período alargado. Ora, isso terá os dias contados, prometeu.

A promessa foi deixada numa acção de contacto com os correligionários ido ao encontro de um desejo da população, sobretudo a mais idosa que reclamava pelo facto de este serviço estar encerrado no período noturno.

Miguel Albuquerque explicou que o serviço entra neste regime porque só agora o Sesaram conseguiu garantir meios humanos e logísticos para restabelecer este horário.