100 à Hora rebate críticas de Paulo Fontes

O Clube Automobilístico 100 à Hora da Madeira reagiu, esta noite, através de uma nota publicada na sua página de Facebook, às críticas efectuadas pelo presidente do Club Sports da Madeira, Paulo Fontes, na passada segunda-feira, na apresentação do Rali da Calheta.

O clube presidido por Emanuel Pereira começa por esclarecer que “tem estado presente e representado por pelo menos um dos seus diretores em todas as reuniões de clubes organizadores”, em resposta a uma das críticas de Paulo Fontes.

Alega ainda o 100 à Hora que “já alterou várias vezes as datas de realização das suas provas para ir ao encontro das necessidades de outras coletividades e entidades”, sublinhando que “recebeu até críticas por ter alterado em 2023 a data de realização do seu rali por solicitação do Club Sports da Madeira”.

Ainda de acordo com o clube do Caniço, “os oficiais de prova e diretores deste clube colaboram regularmente na realização das provas de outras coletividades, nomeadamente do Club Sports da Madeira”, acrescentando que “este clube sempre pagou pela cedência de material pelo Club Sports da Madeira” mas que “o inverso nunca aconteceu”.

“Ao longo dos últimos tempos, o Clube Automobilístico 100 à Hora da Madeira tem estado sempre presente nas preocupações do Dr. José Paulo Fontes, que lhe dedicou 10 dos 17 minutos no seu discurso de apresentação da segunda prova do Campeonato de Ralis CORAL da Madeira. O clube enaltece e agradece tal preocupação. Mais informa que o seu nome será proposto para sócio honorário em próxima assembleia geral da coletividade”, acrescenta o 100 à Hora, que acaba a nota informativo felicitando “ o Club Sports da Madeira pelos 20 anos do Rali da Calheta” e desejando “aos seus promotores e ao evento os maiores sucessos”.