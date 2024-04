No próximo domingo, 14 de Abril, as Testemunhas de Jeová vão inaugurar no Porto Santo um novo auditório, conhecido como Salão do Reino.

O Salão do Reino, situado no Sítio dos Salões, no Beco da Estrada Prof. Marina Soares nº3, estará aberto no sábado, dia 13, entre as 10 e as 13 horas, para um evento denominado 'Casa Aberta'.