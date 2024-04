Escola de Santo António organiza iniciativa 'Escola Aberta '

Nos dias 15, 16, 17, 19 e 24 de Abril, a Escola Básica com Pré-Escolar de Santo António e Curral das Freiras vai organizar a iniciativa 'Escola Aberta', que pretende recepcionar os alunos do 4.º ano de diferentes escolas da área de influência geográfica do estabelecimento de ensino e de outras interessadas.

A escola, em comunicado, explica que os onjectivos desta iniciativa passam por "apresentar as potencialidades do estabelecimento de Santo António a alunos, encarregados de educação e professores das escolas do 1.º Ciclo da freguesia de Santo António e freguesias vizinhas; dinamizar as relações de colaboração com as escolas do 1.º Ciclo; potenciar as actividades inter-pares entre alunos de vários níveis de ensino; desenvolver capacidades proactivas de envolvimento social entre os alunos de vários níveis de ensino; desenvolver o sentido de pertença a uma comunidade mais alargada".

Os estabelecimento de ensino visitantes serão: a EB1/PE e Creche de Santo Amaro; a Escola Básica do 1º Ciclo com Pré-Escolar da Ladeira; a EB1/PE do Boliqueime; o Externato Princesa D. Amélia; o Colégio do Marítimo; a EB1/PE da Achada; o Externato São João, sendo o último dia dedicado aos alunos do edifício do Curral das Freiras que, no próximo ano letivo, frequentarão o edifício de Santo António.

Acompanhados, também, por alunos que frequentam esta escola, os visitantes poderão ficar a conhecer os diversos espaços do estabelecimento de ensino de Santo António, os vários serviços, as salas de aula, os laboratórios, o ginásio, os campos, a sala do futuro e o jardim, mas também os clubes, projectos e demais actividades de enriquecimento curricular que o estabelecimento de ensino oferece.