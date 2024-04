Programa de governo apresentado pela AD "é uma ofensa à autonomia"

"O programa de governo apresentado hoje na Assembleia da República pelo governo da Aliança Democrática, liderado por Luís Montenegro, é uma traição aos interesses autonómicos do povo madeirense", diz Francisco Gomes, deputado do Chega na Assembleia da República (AR), que, após análise do documento, sublinha que o governo liderando pelo PSD está "completamente alheio" aos interesses dos madeirenses e espelha a "postura anti-autonomista" do actual primeiro-ministro quanto aos portugueses das regiões autónomas.

"O programa de governo do PSD de Luís Montenegro, nas suas 185 páginas, faz apenas três referências à autonomia política, uma das quais no índice. O texto, em si, dedica menos de uma página ao tema da Autonomia, o que, de facto, comprova bem a dimensão nula que a Madeira tem aos olhos deste PSD, que é marcadamente centralista, tal como o CHEGA avisou durante a campanha", refere.

No que diz respeito às medidas concretas para os desafios que a sociedade madeirense enfrenta, Francisco Gomes nota que o programa de governo é "totalmente silencioso quanto às respostas que os madeirenses precisam para as suas vidas", refere uma nota enviada à comunicação social.

Na sua óptica, este silêncio representa um "insulto" aos madeirenses e uma "negação do contributo que a Região fez e continua a fazer para a afirmação de Portugal, não só no espaço atlântico, mas também além-mar, através da Diáspora".

“O programa de governo não tem respostas para a ligação marítima que há muito exigimos, não tem alternativas ao disfuncional modelo de subsídios das passagens, não fala da necessária revisão constitucional, não propõe o aprofundamento dos poderes dos órgãos de governo próprio e nada diz da plataforma continental, que é a maior do mundo graças à Madeira. Por isso, não toca em nada do que nos interessa. É confrangedor do ponto de vista da Autonomia.” Francisco Gomes

A concluir, o deputado reforça que o programa de governo assinala a total perda de credibilidade do PSD-Madeira junto da direcção nacional do seu próprio partido. "As promessas feitas pelo PSD durante a campanha caíram no total vazio junto da sua própria liderança nacional. Claramente, não são interlocutores junto da República e os madeirenses merecem e precisam de apostar noutros canais de reivindicação das suas legítimas prioridades e interesses. O Chega está cá para liderar a luta autonómica e nunca venderemos, seja porque valor for, a bandeira da Autonomia".