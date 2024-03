Funchal convida a celebrar o 25 de Abril em vídeo promocional das comemorações

A Câmara Municipal do Funchal divulgou um vídeo promocional para convidar os madeirenses a participarem nas comemorações dos 50 anos do 25 de Abril. A programação para celebrar a Revolução dos Cravos é variada, contando com um concerto que vai reunir mais de 700 músicos no Parque de Santa Catarina.

O programa deste grande evento arranca no dia 10 de Abril com o VivaCidade a decorrer na Rua Fernão de Ornelas e no Mercado dos Lavradores, terminando apenas a 12 de Maio.

O grande destaque é dado ao Concerto Monumental, que vai acontecer em 6 palcos montados no Parque de Santa Catarina. A programação conta ainda com música popular, teatro, pintura, desporto, concertos, livro, arraial, fado, música clássica, dança e um colóquio.

Toda a informação pode ser encontrada em www.25deabril.funchal.pt