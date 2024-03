Automóvel capotou no Funchal

Um automóvel despistou-se e capotou esta noite no Caminho da Penteada, no Funchal. O acidente causou bastante aparato, mas o condutor terá saído ileso deste capotamento que provocou danos avultados no carro.

Segundo uma testemunha, no local estiveram quatro viaturas da Polícia de Segurança Pública e uma equipa da Câmara Municipal do Funchal que procedeu à limpeza da via que se encontrava com bastante vidro.