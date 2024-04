Aproveite para fazer uma viagem de sonho à Indonésia, um imenso arquipélago, com a Ilha de Bali admirada pelos seus templos, praias tropicais, vulcões e a cordialidade da sua gente.

Aproveite para se deslumbrar com Ubud, o coração espiritual de Bali, e viaje pela rica herança cultural, beleza natural e experiências únicas que esta cidade sagrada tem para lhe oferecer:

Pura Tirta Empul – visite o templo da Água Sagrada d Bali e participe no ritual de purificação;

Os Terraços de Arroz de Tegallallang – estes terraços de arroz são um dos lugares mais visitados e fotografados em Ubud. A altura ideal para os visitar é ao amanhecer, quando os primeiros raios de sol atravessam as palmeiras e os iluminam;

Templo de Goa Gajah – também conhecido como a Caverna do Elefante, este é um misterioso templo hindu de visita obrigatória;

Santuário Sagrado da Floresta dos Macacos – mais do que uma área de conservação, esta floresta é um espaço sagrado pois os macacos são figuras mitológicas no hinduísmo balinês. Acredita-se que são guardiões dos templos sagrados e símbolo da harmonia entre os seres humanos e a natureza

Até Outubro de 2024 pode escolher um pacote de férias de 7 noites de estadia a partir de 1 235€ por pessoa em alojamento duplo.

Este valor inclui voo Lisboa/Istambul/Bali/Istambul/Lisboa na Turkish Airlines em classe económica P com uma bagagem de porão, 5 noites de estadia com pequeno-almoço no hotel Swiss Belexpress Kuta 3*, 2 noites de estadia com pequeno-almoço no hotel Tjampuhan 4*, transfer partilhado aeroporto/hotel/aeroporto, taxas de aeoporto, segurança e combustível (sujeitas a confirmação e alterações legais) e Seguro de viagem.

Não inclui a passagem aérea de/para Funchal, despesas de reserva, gratificações, outros serviços não mencionados no programa e extras de carácter pessoal.

Tanto o preço como a disponibilidade estão sujeitos a alterações e deverão ser reconfirmados no acto da reserva.

Para reservas e informações mais detalhadas, contacte:

Intertours Travel Consulting

291208920

[email protected]

Fotos: Bali - Ubud - Foto de Roméo A. na Unsplash; Bali - Foto de felfin felfin na Unsplash; Bali - Foto de Mahmud Ahsan na Unsplash; Bali.Ubud - Foto de Geio Tischler na Unsplash