Banda Municipal do Funchal promove concerto do seu 174.º aniversário

No próximo dia 7 de Abril, pelas 17 horas, a Banda Municipal do Funchal - Artistas Funchalenses vai realizar o concerto do seu 174.º aniversário, no auditório do Centro Cultural e de Investigação do Funchal.

Sob a direcção artística do Maestro Aquilino Silva, a banda irá contar com a cantora madeirense Cristina Barbosa como a solista convidada.

Com um repertório essencialmente centrado no 'Pop-rock', serão apresentados temas de grupos mundialmente conhecidos como Scorpions, Tina Turner e Queen.

Para os interessados, os bilhetes podem ser adquiridos através do seguinte link: https://ticketline.sapo.pt/evento/concerto-comemorativo-174-aniversario-82074 ou na bilheteira do CCIF e do Teatro Municipal Baltazar Dias.

O preço do bilhete para não associados tem o custo de 10 euros, para sócios de 5 euros e as crianças dos 6 aos 10 anos também pagam 5 euros.