Alternativa política nos 50 anos de Abril

Os últimos acontecimentos políticos no nosso país têm sido uma lástima, mas, ao mesmo tempo, demonstram que a política já não é o que era, e isso em certa medida é bom. Já não há vitórias antecipadas nem voto útil para ninguém. As maiorias absolutas de um partido já eram, até porque as pessoas que votam estão cansadas das mesmas caras e dos mesmos símbolos no poder.

Não tenho dúvidas que os sinais são de mudança. O que me preocupa é o tipo de mudança que tem estado na boca dos comentadores de todo o tipo. Chegam a dizer que não vale a pena perder tempo a comentar os partidos que têm menos representação, pois esses “não riscam na área do poder”, esquecendo-se que quem faz os partidos grandes ou pequenos são as pessoas que votam.

Esquecem-se também que por um voto se ganha e que por outro se perde. Muitas vezes um/a só deputado/a pode fazer uma grande diferença na aprovação de uma lei ou de uma medida concreta. Todos contam cada vez mais, mas claro que quem tem mais força mais contará, com certeza, nas decisões que venham a ser tomadas.

Se o povo utilizasse toda a sua inteligência na hora de votar e deixasse a um canto arrumado nas suas cabeças o seu partido de coração, dava a maior bofetada da história regional e desta vez colocava uma outra maioria a governar a Madeira. Relegava para a oposição os que aqui andam a governar para que aprendam a ser mais humildes e a sentir isso mesmo na pele. Iam ter que trabalhar muito mais e ganhar muito menos, mas perderiam arrogância e deixariam de tratar os/as madeirenses como burros.

Esta é a altura de dar uma oportunidade aos partidos que nunca se vergaram. Que foram maltratados pelos do regime. Pessoas que foram até prejudicadas, nas suas carreiras profissionais, mas mantiveram-se firmes a denunciar a democracia de fantochada que tem dominado a Madeira. Não são uns espertalhões que seguem um líder bocal, que não é alternativa ao poder decadente que temos. Esses fazem parte do mesmo chiqueiro, porque o que lhes interessa é o poder, e não governar de forma diferente. No fundo, são farinha do mesmo saco porque a maioria dessas “novas pessoas” até já tiveram funções executivas e de representação dentro do poder regional. Veja-se o que se está a passar no poder central para se perceber que essa gente está a se marimbar para o povo, porque o que lhes interessa é o poder.

A Madeira precisa de uma alternativa forte na qual façam parte os partidos que se mantiveram firmes e estiveram sempre ao lado do povo e das suas reivindicações. Temos nas nossas mãos uma oportunidade única. E que ninguém dessa área venha pedir maiorias absolutas e dizer que é melhor e que os outros não prestam, que isso é fazer o jogo ao poder para continuar a governar. Quantos mais Deputados/as de partidos que formem uma aliança de esperança e liberdade para governar a Madeira, mais os 50 anos do 25 de Abril serão honrados e festejados de forma justa e gloriosa.

Que Abril que hoje começa nos ajude a acreditar que tudo é possível, quando sabemos colocar a cabeça e o coração a trabalhar de mãos dadas. Que ninguém desista de acreditar que podemos viver melhor e que não estamos condenados ao estado de coisas a que chegamos na nossa terra. A mudança é possível.