CDS celebrou Dia da Mulher num jantar com 200 participantes

O CDS Madeira reuniu, hoje, sexta-feira, no Hotel Dorisol, cerca de 200 mulheres, militantes e simpatizantes do partido, para assinalar o Dia Internacional da Mulher. O evento contou com a presença do líder regional, Rui Barreto. O jantar do Dia da Mulher é um evento que o CDS realiza todos os anos, há mais de uma década.

Rui Barreto afirmou que o CDS tem dignificado e valorizado o papel das mulheres e, por isso, este é um dia que merece ser sempre celebrado no nosso partido.

Segundo o presidente da comissão política regional, “este dia é uma oportunidade para reconhecer as realizações de mulheres em todo o mundo, mas também para fazer o balanço dos progressos rumo à igualdade de gênero”, pois, no seu entender, há já conquistas significativas neste sentido. Barreto afirma que, “as mulheres hoje são mais iguais entre os homens e têm vindo a ocupar um lugar na sociedade, nas mais variadas áreas, por muito mérito, por muita dedicação e por muita competência.”

O líder regional centrista afirma que nunca fez destrinça entre homens e mulheres e deu como exemplo a Secretaria Regional que tutela, onde 61% dos colaboradores são mulheres e 39% são homens. Nos cargos dirigentes desta Secretaria Regional "65% são ocupados por mulheres”, e salienta, “não por quotas, mas por mérito, dedicação e competência no exercício das suas funções”.

Nas vésperas de eleições legislativas nacionais, o líder regional do CDS aproveitou a oportunidade para apelar ao voto . E fê-lo, falando especialmente para as mulheres. “Em democracia, o país que queremos para nós, principalmente para as nossas filhas, defende-se todos os dias. E, por isso, votar é indispensável.” Acrescentou ainda que, “quando a democracia está em risco, ficam também em risco os direitos das mulheres”.

Sendo este o último jantar da mulher na liderança de Rui Barreto, o ainda líder regional dos centristas terminou o seu discurso agradecendo a todas as militantes e simpatizantes do CDS pela alegria e motivação transmitidas em todas as campanhas. “Foi uma honra ter podido contar com o apoio de cada uma de vós ao longo destes últimos anos.”