Autarquia de São Vicente homenageia funcionárias no Dia da Mulher

Por forma de assinalar o Dia Internacional da Mulher, a Câmara Municipal de São Vicente homenageou as funcionárias da instituição com a oferta de flores.

"As flores, símbolo de beleza e delicadeza, representam o reconhecimento do importante papel que as mulheres desempenham no dia-a-dia da Câmara Municipal. A sua dedicação, profissionalismo e empenho são essenciais para o bom funcionamento da instituição", explica a edilidade em nota enviada.

A iniciativa pretendeu simbolizar a importância da igualdade de género e da valorização do trabalho das mulheres.

A concluir a autarquia "deseja a todas as mulheres um dia cheio de alegria, sucesso e realizações. Que continuem a inspirar e a fazer a diferença no mundo!"