Carro incendiou-se no Funchal

Uma viatura ligeira incendiou-se esta manhã na Rua Padre Lopes, no Funchal.

O alerta foi dado aos Bombeiros Voluntários Madeirenses, que se deslocaram ao local com uma viatura pesada de combate a incêndios e uma ambulância. No entanto, não chegaram a actuar, visto que as chamas já tinham sido extintas por um popular.

O fogo surgiu na parte do motor da viatura.