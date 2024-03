“Tudo esclarecido com a Associação de Desportos de Combate da Madeira”

Miguel Ângelo, máximo responsável pela organização do Madeira Fight Night -torneio internacional de muay-thai e kickboxe que vai realizar-se amanhã no Madeira Tecnopolo a partir das 19h00- coloca um ponto final no desentendimento com a Associação de Desportos de Combate da Madeira. “Houve, de facto, um mal-entendido entre a MA Fight Night e a Associação de Desportos de Combate da Madeira. Contudo, no final houve um entendimento pois a intenção é trabalhar em prol do desporto, da modalidade do muay-thai e kickboxe. Está tudo esclarecido.”