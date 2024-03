Madalena Fernandes e Lourenço Paulino conquistam 1.ª Etapa Sub-18 de 2024 em Ténis

A Quinta Magnólia recebeu a primeira prova de Sub-18 deste ano. A I Etapa do Circuito CD Nacional contou com a presença de 19 atletas.

Nos masculinos, Lourenço Faria Paulino, primeiro cabeça-de-série, confirmou esse favoritismo ao chegar só com vitórias em dois sets até à final do torneio. Já na metade oposta, o segundo pré-favorito, também do Roberto Costa TC, Bernardo Couto Cardoso também provou que queria encontrar o colega de clube na final e venceu as suas partidas em sets diretos também. No encontro mais esperado do fim-de-semana, Lourenço venceu por 2-0, com parciais de 6-2 e 7-6, vencendo, assim, o primeiro troféu da época e entrando no top-30 nacional de Sub-18.

Já na vertente feminina da prova, num formato de grupo, Francisca Marote venceu o Grupo 1, com Diana Oliveira a passar em segundo do mesmo. Já no Grupo 2, Madalena Fernandes foi mais forte , seguindo-se Giorgia Catania.

Sendo todas as atletas presentes na fase a eliminar do Roberto Costa TC, Giorgia Catania beneficiou da desistência por lesão de Francisca Marote para marcar presença na final e Madalena Fernandes derrotou Diana Oliveira por 6-2 e 6-3. Na finalíssima, Madalena foi, uma vez mais, mais forte que Giorgia Catania e acabou por levantar o primeiro título da época ao derrotar a colega de clube por 6-2 e 6-0.