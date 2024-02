Afonso Faria Paulino e Francisca Marote são os novos campeões da Madeira de sub-14

Os courts da Quinta Magnólia serviram de palco para consagrar os novos campeões da Madeira de ténis no escalão sub-14.

Ontem, tiveram lugar as finais do Campeonato Regional, uma competição que contou com um total de 22 atletas.

Na prova masculina, e a dar aso há boa forma que apresentou nos torneios antes disputados, Afonso Faria Paulino, n.º 18 do ranking nacional de sub-14, voltou a ser superior à concorrência e, sagrou-se campeão da Madeira e sem ceder qualquer set. Na final, o atleta do Roberto Costa TC (RCTC) venceu Lucas Nascimento (Ludens CM) por 6-0 e 6-2.

Já João Araújo (RCTC), preencheu o último lugar do pódio, enquanto Rodrigo Chaves (Ludens CM) foi o vencedor do Quadro B.

Já na competição feminina, e com ambas atletas do RCTC, repetiu-se o encontro disputado no início do mês, desta feita no Campeonato Regional de sub-16. Madalena Fernandes e Francisca Marote, 17.ª e 20.ª classificadas, respetivamente, do ranking n da categoria, disputaram ao longo de duas horas, o jogo decisivo. Francisca Marote, entrou melhor no primeiro set, vencendo por 6-0, e as contas ficaram mais equilibradas no segundo set, mas a acabou por cair para o lado de Francisca, que venceu por 7-5, conseguindo assim festejar o título no segundo Campeonato Regional consecutivo (sub-16 e sub-14).

Nos pares masculinos, repetiram-se os intervenientes da final masculina, onde Afonso Faria Paulino juntou-se a Pedro Câmara (RCTC) e Lucas Nascimento a Tomás Pereira (Ludens CM), onde os primeiros venceram o título ao ganhar a partida por 6-1 e 6-3.

Por último, foi a vez dos pares mistos entrar em ação, onde os, já, campeões Regionais, Afonso Paulino e Francisca Marote uniram forças diante de Madalena Fernandes e Pedro Câmara.

Numa partida emocionante e equilibrada, sendo apenas decidida no super tiebreak. Francisca Marote e Afonso Faria Paulino fizeram o pleno, e venceram o troféu de campeões desta vertente por 7-5, 3-6 e 10-7.