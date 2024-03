Um homem foi esta manhã atropelado na Avenida da Madalena, em Santo António, perto do Centro de Saúde.

Com suspeita de fractura no colo fémur, a vítima foi primeiramente assistida por elementos do Centro de Saúde e depois transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça numa ambulância dos Bombeiros Sapadores do Funchal.