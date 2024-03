Gonçalo Maia Camelo apela aos jovens para participação eleitoral

O cabeça de lista da Iniciativa Liberal, pelo círculo da Madeira, Gonçalo Maia Camelo apelou, esta sexta-feira, ao voto dos jovens madeirenses no próximo domingo. "Ao longo da campanha falei com centenas de jovens. Todos eles manifestaram preocupação relativamente à situação do país e da Madeira. E muito deles estão convencidos que serão obrigados a emigrar para terem um futuro melhor", referiu o candidato.

Em nota enviada, Gonçalo Maia Camelo diz que "este é o resultado de 50 anos de políticas erradas do PS e o PSD, pautadas pela ausência de crescimento económico e pelos baixos salários, pelo aumento da carga fiscal, pela degradação das instituições e dos serviços do Estado e pela incapacidade de resolver as necessidades de habitação".

Segundo o candidato da Iniciativa Liberal os jovens contactados revelaram “elevada consciência política e muito interesse em conhecer as propostas da Iniciativa Liberal”, sendo que “a todos transmitimos que as nossas propostas são aquelas que são aplicadas nos países para onde os nossos jovens emigram, ou admitem emigrar, e as únicas capazes de alterar as suas vidas e o estado do país.”

Assim, afirma, que “a Iniciativa Liberal é a única alternativa para os madeirenses que não se reveem no PS-M e no PSD Madeira” e lembra que “o Chega não fará parte de qualquer solução de governação para Portugal que as suas propostas (radicais ou inconstitucionais) nunca são aprovadas na Assembleia da República”, pelo que, na prática, “o Chega é uma mão cheia de nada.”

A Iniciativa Liberal encerra a campanha esta tarde, às 17h30, com uma arruada no centro do Funchal, seguida de um jantar com membros e simpatizantes no restaurante Snug.