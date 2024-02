IL propõe ferry conjunto entre Açores, Canárias e Madeira

A candidatura da Iniciativa Liberal Madeira às eleições Legislativas nacionais propõe uma operação de transporte marítimo de mercadorias e passageiros conjunta entre os arquipélagos dos Açores, de Canárias e da Madeira, por "sustentabilidade financeira".

Durante uma acção de campanha eleitoral realizada no Cais do Funchal esta quarta-feira, 28 de Fevereiro, o cabeça-de-lista da IL Madeira, Gonçalo Maia Camelo, alertou para as promessas vazias dos candidatos à Assembleia da República

"Nós viemos aqui ao Cais do Funchal procurar o ferry prometido pelo PS", criticou o candidato, lembrando que a promessa envolvia uma operação marítima entre a Madeira e o continente "suportada pelo Governo da República".

Queremos alertar os madeirense que até o próximo dia 10 de Março, provavelmente, vão ser confrontados com várias promessas que não serão provavelmente cumpridas. IL Madeira

Gonçalo Maia Camelo aponta que a IL propõe "que seja avaliada uma possibilidade séria de, em parceria com Espanha, ser feito um ferry e que não seja um ferry unicamente limitado ao continente e à Madeira, que abrangesse também Canárias e, desejavelmente, também os Açores".