Maia Camelo pede aos jovens para "não se resignarem a um país de baixos salários e sem habitação"

A candidatura da Iniciativa Liberal (IL) às eleições de 10 de Março dedicou o dia de hoje da sua campanha ao tema da juventude. O cabeça-de-lista, pela Madeira, Gonçalo Maia Camelo apelou aos jovens para "não se resignarem a um país de baixos salários e sem habitação".

Entre as diversas iniciativas de rua, a candidatura 'Madeira a Crescer' realizou um almoço convívio no restaurante Barracão, onde foram apresentadas as medidas e as propostas do Programa Eleitoral da Iniciativa Liberal, com o objectivo de "criar a condições e permitir que os nossos jovens possam fixar-se e desenvolver a sua vida em Portugal Continental e na Madeira".

“O país não pode continuar a deixar a escapar todos os dias, o seu principal activo: o talento dos mais jovens”, vincou o candidato.

Para o cabeça de lista da IL pela Madeira “é inaceitável que um em cada três jovens, entre os 15 e os 39 anos, tenham que emigrar para conseguir construir a sua vida e ter um trabalho e uma remuneração digna”, referindo ainda o “acesso à habitação como um dos principais problemas com que os jovens se confrontam nos dias de hoje.”

Gonçalo Maia Camelo apontou “o Partido Socialista e o Partido Social Democrata como os principais responsáveis pela actual situação do país e pediu aos jovens para não se resignarem e acreditarem que é possível fazer mais e melhor do que foi feito nos últimos anos.”

Lembrando que "o crescimento económico é única forma de criar emprego e carreiras atractivas e bem remuneradas", o candidato apresentou “algumas das principais propostas da IL para os mais jovens, entre as quais: a descida do IRS e a eliminação do IMT na compra de habitação própria permanente de forma que seja possível sair mais cedo de casa dos pais.”

Gonçalo Maia Camelo reiterou ainda a proposta da Iniciativa Liberal, de" alcançar, até 2028, um salário médio de 1.500 euros líquidos por mês - o que hoje equivale a cerca de 2.130 euros brutos".