“O verdadeiro voto útil é na Iniciativa Liberal” , diz Gonçalo Maia Camelo

Gonçalo Maia Camelo, cabeça de lista da Iniciativa Liberal, afirmou hoje que o “verdadeiro voto útil para os madeirenses, no próximo domingo, será o voto na Iniciativa Liberal. Aquele que, na sua opinião, pode “influenciar verdadeiramente a futura governação de Portugal, fazer a diferença para a Madeira e devolver a esperança aos jovens.”

Em nota à imprensa, a IL lembra que aquilo que está em causa no dia 10 de Março é a eleição de deputados para a Assembleia da República, o candidato da IL afirma que a escolha será entre “um deputado liberal, com novas ideias e novas propostas para a Região e para o país, ou um segundo ou terceiro deputado do PSD ou do PS que nada fará de diferente daquilo que foi feito nos últimos 50 anos, ou seja, exigências sem consequências e promessas sem concretização.”

À margem de uma reunião com a AJEM - Associação de Jovens Empresários Madeirenses, Gonçalo Maia Camelo lembrou ainda que voto no Chega “será um voto num partido e num Deputado com os quais ninguém quer fazer acordos, nem trabalhar.”

Para o candidato, é fundamental “termos uma voz na Assembleia da República que seja respeitada, livre de interesses e disputas partidárias e que consiga fazer pontes com os outros partidos, criando os consensos necessários para que os interesses da Madeira sejam sempre colocados em primeiro lugar.”