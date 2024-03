Simulacro de incêndio em escola de São Gonçalo

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses realizaram hoje um simulacro de incêndio para testar a capacidade de resposta na Escola Básica do 1.º Ciclo e Pré-Escolar de São Gonçalo, no Funchal.

Neste exercício foi simulado um incêndio na cozinha da escola, de onde resultou um ferido que caiu numa escadaria enquanto a escola era evacuada.

No local estiveram oito elementos dos Bombeiros Voluntários Madeirenses com duas viaturas, a Polícia de Segurança Pública, assim como elementos do Serviço Regional de Protecção Civil Regional e do Serviço Municipal de Protecção Civil.