Gonçalo Maia Camelo da IL pede aos alunos da UMa para "confiarem na Madeira e no País"

A candidatura da IL 'Madeira A Crescer' esteve esta segunda-feira na Universidade da Madeira (UMa), onde realizou uma acção de campanha, no âmbito das eleições Legislativas.

Durante o evento, que contou com a presença do cabeça-de-lista da IL, Gonçalo Maia Camelo, e de outros membros da lista, o partido apresentou as ideias e as propostas do seu programa eleitoral orientadas para o crescimento económico, para a criação de oportunidades e para a diminuição dos impostos, essenciais para garantir a fixação dos jovens em Portugal, e na Madeira em particular.

Reafirmou, ainda, o seu objetivo de alcançar, até 2028, um salário médio de 1.500 euros líquidos por mês - o que hoje equivale a cerca de 2.130 euros brutos.

Pretende, igualmente, criar condições para que os jovens possam sair mais cedo de casa dos pais, promovendo o acesso à habitação, nomeadamente através da eliminação do IMT na compra de habitação própria permanente e na isenção de imposto de selo para o arrendamento e para as transações imobiliárias. A IL propõe adicionalmente a criação de residências universitárias e estudantis na Região Autónoma da Madeira. O partido recorda que, segundo os dados do Observatório da Emigração, 30% dos jovens nascidos em Portugal vivem fora do País.

Durante a conversa com os alunos da UMa, Gonçalo Maia Camelo apelou aos jovens para não se resignarem e para "continuarem a acreditar no País e na Madeira”.

Acredita que é “possível fazer mais e melhor do que foi feito nos últimos anos".