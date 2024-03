Prisão preventiva para suspeito de tráfico de droga no Funchal

Um homem de 48 anos foi detido no Funchal por tráfico de estupefacientes.

Segundo um comunicado emitido pela PSP, a detenção ocorreu na zona baixa da cidade, fora do flagrante delito, tendo sido de seguida dado cumprimento a dois mandados de busca domiciliária e a três mandados de busca não domiciliária por parte da Esquadra de Investigação Criminal do Funchal.

Assim, foram apreendidas 183 doses individuais de uma substância estupefaciente denominada por heroína e 2465 doses individuais de uma substância psicoactiva indeterminada.

“Fruto da criação do Laboratório de Polícia Científica na RAM, após acionamento do protocolo de cooperação entre a PSP e a Polícia Judiciária para estas matérias, foi possível analisar e concluir que a substância apreendida se tratava de alpha PHP, estando a mesma criminalizada, sendo assim possível manter a detenção do suspeito até à sua apresentação às entidades judiciárias”, explicou.

O homem foi presente a 1.º interrogatório judicial. Vai aguardar julgamento em prisão preventiva.