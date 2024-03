O vício do jogo leva mais de 200 mil a pedirem para ficar offline

Bom dia. O título corresponde a uma das manchetes desta quarta-feira, 6 de Março de 2024, trazidos pelos jornais nacionais.

No Correio da Manhã:

- "Explicador pedófilo volta a atacar. Repete crimes depois de cumprir pena suspensa"

- "Sporting-Atalanta. Amorim no título nacional"

- "Benfica. Schmidt exige mais a Arthur e Marcos"

- "FC Porto. Wendell corre contra o tempo para jogar em Portimão"

- "Mulher morre em casa após esperar 2 horas por socorro"

- "Fogo em projeto milionário. Moradias de milhões ardem na Comporta"

- "Lisboa, Porto e Loulé. Famílias mais ricas vivem em oito concelhos"

- "Mata mulher e suicida-se. Conflito conjugal de idosos acaba em tragédia"

- "Porto. Foge à PSP e atropela magistrado do MP"

- "Aterra nas Canárias. Trabalho de parto desvia avião da TAP que ia para o Brasil"

No Público:

- "Mais de 200 mil portugueses viciados em jogo 'online' pediram auto-exclusão"

- "SNS. Cada utente de risco muito alto custa 7745 euros por ano"

- "34 anos do Público. 'O universo das mulheres avança a diferentes velocidades'"

- "Novo programa. Bruxelas acelera investimento na indústria da defesa"

- "Entrevista. 'O centro-direita legitimou a direita radical e extrema' [politólogo da Universidade de Geórgia (EUA) Cas Mudde]"

- "Metas do PIB. Programas dos partidos ignoram riscos externos para economia"

- "Peritos da ONU. Houve violações de mulheres no ataque do Hamas a Israel"

- "Museu do Tesouro Real. Comprado relevo do Século XVII que pertenceu ao último rei de Portugal"

- "Prémio Pritzker. Riken Yamamoto, um arquiteto que cria comunidades"

No Jornal de Notícias:

- "IEFP condenado por travar apoio a empresários"

- "Filhos aliciam pais para trocar íris por criptomoedas"

- "Aveiro. Tribunal devolve à mãe menina institucionalizada há demasiado tempo"

- "MP investiga oito denúncias de abusos sexuais no desporto"

- "Sporting. Amorim quer ajustar contas com italianos"

- "Benfica. Schmidt dispensa estágios há ano e meio"

- "FC Porto. Villas-Boas diz que academia na Maia é uma utopia"

- "Campanha. PS e AD chamam Costa e Portas para a luta"

- "Valongo. Apicultores desesperados após furto de abelhas"

No Diário de Notícias:

- "SNS. Agrava-se a falta de médicos nas urgências"

- "Cova da Moura tem donos: 'Não queremos tirar de lá ninguém. Só queremos ser compensados'"

- "Alentejo. Agência do Ambiente recua e garante que vai abrir Lagoa de Santo André"

- "Criminalidade. Estrangeiros constituídos arguidos diminuíram para metade em cinco anos"

- "Aviação. Trabalhadores da TAP admitem greve caso atualizações salariais não cheguem em março"

- "China tira palavra 'pacífica' do plano da 'reunificação' com Taiwan"

- "Na despedida, García Márquez exaltou o desejo feminino"

- "Com a fome a apertar em Gaza, Biden pressiona para cessar-fogo"

- "Eleições legislativas. Partidos querem reforçar o orçamento para a Cultura"

- "Inovação: já está no espaço o primeiro satélite 100% português"

- "Onde estava há 50 anos? Filipe Vieira de Castro, arqueólogo marítimo"

No Negócios:

- "Fundo espanhol vai aliar-se à Mota-Engil na alta velocidade"

- "Fisco limita entregas de PRR que podem ser usadas para pagar casa"

- "Pedro Leitão, CEO do Banco Montepio: 'Não estamos no mercado para ir às compras'"

- "Automóvel. Governo adia incentivos aos elétricos e ao abate. Setor lamenta"

- "Legislativas 2024. Série 5 dias. Trabalho. Leis vão continuar a dividir partidos, mesmo à esquerda"

- "Sustentabilidade 20/30. Helena Freitas, diretora-geral da Sanofi Portugal: 'Não vamos ao âmago da questão' no preço dos medicamentos"

No O Jornal Económico:

- "Êxitos de bilheteira puxam pelas receitas da NOS"

- "Bondalti avança com OPA de 329 milhões em Espanha"

- "Recuperação a caminho? Empresas veem luz ao fundo do túnel"

- "Seis empresas portuguesas vão integrar o acelerador Elite da Euronext"

- "'2024 pode ser um ano de viragem nas políticas públicas' [Maria de Lurdes Rodrigues, reitora do ISCTE-IUL]"

- "Topo da Agenda: Jerónimo, Fed e inflação na OCDE"

- "Da fiscalidade à habitação: as propostas para os jovens"

- "JE debate M&A e competitividade"

No A Bola:

- "'Esta Liga e este clube nunca serão pequenos para mim', Rúben Amorim volta a remeter o futuro para o final da época, mas deixa garantia"

- "Sporting-Atalanta. Paulinho rende, Pote no onze"

- "Rui Vitória: 'Não fecho a porta a Portugal'"

- "Benfica. Arthur Cabral volta às contas de Roger Schmidt"

- "FC Porto. Villas-Boas ataca contas do dragão"

- "Oitavos-de-final 2.ª mão. Bayern e PSG seguem em frente"

- "Seleção feminina. Bósnia-Herzegovina, Irlanda do Norte e Malta no caminho das navegadoras para o Euro-2025"

No Record:

- "Sporting. Obra-prima de Amorim. Treinador assume que a atual equipa é a melhor em 4 anos"

- "Sporting-Atalanta. Quenda convocado"

- "Águias já sofreram 40 golos"

- "FC Porto. Villas-Boas ao ataque. 'É demasiado fácil desmentir Pinto da Costa'"

- "Champions. Bayern-Lazio (3-0). Real Sociedad-PSG (1-2). Favoritos seguem para os 'quartos'"

No O Jogo:

- "'Brasil? Wendell está entre os melhores'. Zé Roberto, antigo craque canarinho, aprova chamada do ex-companheiro do Grémio ao escrete"

- "AVB [André Villas-Boas] ao ataque. Candidato analisou contas da SAD com o CFO da sua lista e foram arrasadores"

- "Sporting-Atalanta. Rúben Amorim garante que a derrota na fase de grupos serviu de lição. 'Estamos muito mais preparados para eles'. Pote e Inácio são baixas"

- "Matheus Reis acusado pelo MP de agressão a apanha-bolas no Dragão"

- "Benfica. 'Jogadores também são responsáveis'. Graeme Souness, ex-treinador das águias, diz que é hora de reagirem"

- "Sem defesa: Trubin já sofreu mais golos do que Vlachodimos em 21/22"

- "Braga. Bruma joga em dois tabuleiros. Espreita regresso ao onze e pisca olho à Seleção"

- "Feminino. Portugal é favorito no Grupo 3. Bósnia, Irlanda do Norte e Malta no caminho para o Euro25"