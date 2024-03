Região tem cerca de 200 crianças e jovens acolhidas fora do seio familiar

Cerca de 200 crianças e jovens estão presentemente em situação de Acolhimento institucional na Região por ordem do tribunal.

Estão distribuídas pelas 9 Casas de Acolhimento que a rede regional oferece a crianças e jovens em situação de risco, revelou Micaela Freitas, presidente do Instituto de Segurança Social da Madeira à margem da comemoração do 21 aniversário da Casa de Acolhimento 'Aconchego', no Concelho de Machico.

Alternativa institucional são as famílias de acolhimento. Presentemente existem na Madeira "20 e tal famílias de acolhimento", para reforçar que está em curso campanha de angariação de mais famílias de acolhimento, até porque, salientou, a lei define que crianças até aos 6 anos preferencialmente devem ficar em famílias de acolhimento.

O objectivo do ISSM é obter uma bolsa maior de famílias de acolhimento. "O ideal, se calhar seria o dobro", estimou Micaela.

Enaltece no entanto a grande aposta do Governo Regional em proporcionar excelentes condições nas Casas de Acolhimento, cuja idade limite dos jovens utentes é de 18 anos, com possibilidade de ser alargado até aos 25 anos.