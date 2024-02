O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou a Costa Norte da ilha da Madeira e a costa da ilha do Porto Santo sob aviso amarelo para a agitação marítima.

O aviso vai vigorar a partir das zero horas deste domingo, 3 de Dezembro, até às 12 horas do mesmo dia, devido a "ondas de nor-noroeste com 4 metros".