Aviso de agitação marítima forte prolongado até às 18 horas desta sexta-feira

A Capitania do Porto do Funchal fez uma actualização ao aviso de agitação marítima forte, que inicialmente estava válido até às 6 horas de amanhã, e agora prolonga-se até às 18 horas do mesmo dia.

Com vento de "Noroeste fresco a muito fresco, diminuindo gradualmente para moderado a fresco, com visibilidade boa, por vezes moderada no início, a ondulação na costa Norte será de Noroeste com 5 a 6 metros, diminuindo para 3 a 4 metros a partir do meio da noite de amanhã, e na costa Sul as ondas serão de Oeste/Sudoeste com 2 a 3 metros, aumentando temporariamente para 3 a 4 metros na parte Oeste até ao início da noite, diminuindo gradualmente para 1 a 2 metros na parte Leste".

Neste sentido, a Capitania do Funchal alerta "toda a comunidade marítima e à população em geral para os cuidados a ter, tanto na preparação de uma ida para o mar, como quando estão no mar ou em zonas costeiras".

São estas:

Reforçar a amarração e manter uma vigilância apertada das embarcações atracadas e fundeadas;

Evitar passeios junto ao mar ou em zonas expostas à agitação marítima, de que são exemplo os molhes de proteção dos portos, arribas ou praias, evitando ser surpreendido por uma onda;