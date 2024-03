Costa Norte da Madeira e Porto Santo sob aviso amarelo devido à agitação marítima

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou, este sábado, a Costa Norte da Madeira e a ilha do Porto Santo sob aviso amarelo devido à agitação marítima forte.

O aviso deverá vigorar entre as 21 horas de hoje, dia 2 de Março, e as 12 horas de domingo, dia 3.

Segundo o IPMA, as ondas de Noroeste poderão chegar aos 4 a 4,5 metros de altura.

Perante o aviso, a capitania do Porto do Funchal, recomenda a toda a comunidade marítima e à população em geral alguns cuidados a ter, "tanto na preparação de uma ida para o mar, como quando estão no mar ou em zonas costeiras".

A autoridade marítima regional recomenda, assim, aos proprietários e armadores das embarcações "reforçar a amarração e manter uma vigilância apertada das embarcações atracadas e fundeadas".

Indica também que sejam evitados "passeios junto ao mar ou em zonas expostas à agitação marítima, de que são exemplo os molhes de protecção dos portos, arribas ou praias, evitando ser surpreendido por uma onda".

Do mesmo modo, desaconselha a prática da atividade da pesca lúdica, "em especial junto às falésias e zonas de arriba frequentemente atingidas pela rebentação das ondas, tendo sempre presente que nestas condições o mar pode facilmente alcançar zonas aparentemente seguras".

Saiba também quais as previsões do tempo para hoje: