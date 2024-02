Carlos Macedo no Nacional e Rui Lima no Marítimo

Já são conhecidos os árbitros que vão arbitrar os jogos das equipas madeirenses na 24.ª jornada da II Liga. Para o Oliveirense – Nacional, domingo, às 11h00, foi nomeado Carlos Macedo, da Associação de Futebol de Braga. No VAR vai estar Rui Costa, da Associação de Futebol do Porto.

Na presente temporada, Carlos Macedo arbitrou o jogo da primeira volta entre ambas as equipas e em que o Nacional venceu por expressivos 5-0. Arbitrou ainda o Oliveirense- Marítimo (1-1) e o Nacional – Torreense (2-1).

No Marítimo – Belenenses, terça-feira, às 18 horas, vai estar o árbitro Rui Lima, da Associação de Futebol de Viana do Castelo. Gustavo Correia, da Associação de Futebol do Porto, será o VAR.

Esta temporada, Rui Lima arbitrou o Marítimo- Torreense (1-2).