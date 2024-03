Carlos Alberto Moniz celebra 55 anos de carreira no 'Baltazar Dias'

O palco do Teatro Municipal Baltazar Dias vai acolher, pelas 18 horas desta quarta-feira, dia 6 de Março, o concerto de celebração dos 55 anos de carreira de Carlos Alberto Moniz. Este é o último concerto da 50.ª edição da Feira do Livro do Funchal, que termina no próximo domingo.

O artista é um dos maiores símbolos da Música Popular Portuguesa da sua geração e que traz uma "mistura de beleza e força do género musical", realça a organização.

Os principais temas são o mar, os Açores, a poesia e a língua portuguesa, convidando os espectadores a embarcar "numa viagem por um mar de influências e cumplicidades do que foi vivido por Carlos Alberto Moniz".

Carlos Alberto Moniz é detentor de uma carreira de enorme prestígio nacional e internacional e que foi acompanhada sempre de uma relação transversal com o público, fosse na música ou pelo trabalho em televisão, mas também pelos programas para a infância e outros trabalhos relacionados com as comunidades portuguesas de emigrantes.

A Feira do Livro do Funchal é ainda palco da apresentação do livro 'Vício Impune', com Leonor Martins Coelho e Nelson Veríssimo. Em seguida, pelas 19 horas, tem lugar a actividade da Associação Contigo Teatro e Grupo Coral Casa do Povo da Camacha, intitulada “No corpo íntimo da ilha é que começa o mundo”.