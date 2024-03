Detido com arma proibida em Câmara de Lobos

A Polícia de Segurança Pública deteve um indivíduo de 41 anos, na passada quarta-feira, suspeito da prática de um crime de posse de arma proibida.

Na sequência de uma denúncia de ameaças, no município de Câmara de Lobos, a PSP, através da Esquadra de Câmara de Lobos iniciou diligências com o propósito de localizar o suspeito da prática do crime, residente neste concelho, tendo rapidamente localizado o cidadão.

O Comando Regional da PSP informou que o indivíduo tinha na sua posse uma arma branca, uma faca, que “pelas suas características e afectação corresponde à prática de um crime de posse de arma proibida”.

Dada a existência de flagrante delito, o suspeito foi constituído arguido e restituído à liberdade.

O Comando Regional da PSP Madeira aproveita a ocasião para relembrar “a importância de dar conhecimento imediato às autoridades policiais sempre que existe notícia de um crime, possibilitando assim o rápido desenvolvimento de diligências que contribuam para a identificação dos seus autores e apreensão de eventuais armas, contribuindo assim para o reforço do sentimento de segurança”.