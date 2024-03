Natália Bonito levou 'Casa Pequenina' à Feira do Livro do Funchal

'Casa Pequenina - A História do Laço Azul em Poesia' foi o livro apresentado, esta manhã, na Feira do Livro do Funchal. A obra da autoria de Natália Bonito é inspirada na história da avó Bonnie Finney e do seu laço azul, sendo um contributo fundamental para sensibilizar sobre a importância de proteger as crianças contra maus-tratos.

A sessão de apresentação durou cerca de 45 minutos e contou com um público maioritariamente composto por crianças e famílias de todas as idades. "Os versos desta obra servem como ecos no reforço do crucial tema da protecção infantil. O ponto alto foi a apresentação de uma 'canção inspiradora', proporcionando um momento único de reflexão e celebração", refere a organização do certame.