Feira do Livro é um "pilar cultural" do Funchal

Com grande entusiasmo e expectativa, iniciou-se hoje a 50.ª edição da Feira do Livro do Funchal, um evento que há meio século encanta os amantes da literatura e promove o acesso à cultura na Região.

Sediada no coração da cidade, entre o Teatro Municipal Baltazar Dias e a Avenida Arriada, a Feira do Livro foi inaugurada oficialmente, esta tarde, com a presença de Cristina Pedra, presidente da Câmara Municipal do Funchal, e também de muitos escritores, editores e entusiastas da leitura. Nesta atmosfera onde se respira cultura, é patente a importância que este evento tem vindo a conquistar ao longo dos anos, consolidando-se como um ponto de encontro para a comunidade literária e o público em geral.

Estamos incrivelmente emocionados em celebrar o 50.º aniversário da Feira do Livro do Funchal. Este evento tornou-se um pilar cultural na nossa cidade, e esta edição marca um momento de reflexão sobre o passado, enquanto olhamos com entusiasmo para o futuro Crisitina Pedra, presidente da Câmara Municipal do Funchal

Não obstante, a autarca diz que em breve também já vai começar a ser elaborada a próxima edição deste evento que já "não tem a necessidade de limar pequenas falhas, porque elas já não existem, uma vez que têm sido aprimoradas ao longo de muitas décadas".

"Mas a verdade é que não será um evento seguramente com menos orçamento e menos actividades do que este ano", sublinhou.

Com as suas tradicionais barracas, a Feira oferece uma vasta gama de títulos, desde clássicos intemporais até as últimas novidades literárias. Diversas editoras locais e nacionais marcam presença, proporcionando aos visitantes a oportunidade de explorar a riqueza da literatura.

Além da venda de livros, a programação inclui uma série de eventos culturais, como sessões de autógrafos, palestras de escritores, exposições, apresentações artísticas e actividades lúdicas voltadas para todas as idades. Essa abordagem diversificada visa não apenas promover a leitura, mas também enriquecer a experiência cultural dos participantes.

Valter Hugo Mãe, Paulo de Carvalho, Tiago Nacarato, Ana Cristina Pereira, Pedro Chagas Freitas, os Napa, Catarina Furtado, Cláudia Lucas Chéu e Carlos Alberto Moniz são alguns dos nomes que fazem parte do programa desta edição especial, que decorre até ao dia 10 de Março, com 27 stands de 26 editores, através de um investimento de 150 mil euros.