Universo Paralelo presenteou Feira do Livro do Funchal com 'Australopiteco'

O espaço Infantojuvenil da Feira do Livro do Funchal foi, ontem, palco, do espectáculo 'Australopiteco', criado pelo grupo Universo Paralelo.

Desenhado para o público infantil, a peça foca-se em quatro crianças que se encontram no recreio da escola e debatem as suas semelhanças e diferenças.



"Aqui a narrativa interage com a ficção, histórias reais com episódios imaginários. É através de brincadeiras que as crianças descobrem a felicidade na partilha, nos relacionados pessoais numa busca por um Mundo Perfeito", destaca a organização em comunicado de imprensa.

O objectivo deste projecto é "mostrar ao público infantil que é possível discutir todos os assuntos e que o que faz a diferença não é errado, desde que seja feito com respeito. Normalizar temas entendidos como proibidos e contrariar a ideia de que se não for falado não existe. Dar um espaço para que as crianças possam atribuir uma voz aos seus pensamentos e confusões".

A estrutura Universo Paralelo foi criada em 2020 e explora as vertentes do teatro de marionetas, teatro para todo o público e dança-teatro. Conta com a direcção artística de Adriana Melo e Magnum Soares

A sua primeira criação foi o espectáculo 'A Caravela Desconhecida', que estreou em 2020. No ano seguinte foi a vez de 'Australopiteco', sendo que em 2022 estreou 'Raízes', um solo de dança contemporânea multidisciplinar. Já em 2023, apresentou 'Augusto e Benjamim à Procura da Terra do Nunca' e, durante este ano de 2024, prevê-se a estreia de 'Jacarandá' e 'Pelo prazer de não estarmos sós'.

O espectáculo 'Australopiteco' regressa, este sábado ao palco da Feira do Livro, por volta das 11 horas.