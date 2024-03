Guia Maria questiona sobre hábitos de leitura de quem passa pela Feira do Livro

No arranque de mais uma edição da Feira do Livro do Funchal, na placa central, Marta Garcês e a Guia Maria estiveram a questionar os leitores, que estão de passagem pelo certame, para perceber os seus hábitos de leitura.

"Ao mesmo tempo esteve a interagir e inteirar as pessoas sobre todos os eventos que estão presentes na programação da Feira do Livro. Marta Garcês e a Guia Maria voltam a estar presentes no dia 2 de Março entre as 12 e as 13 horas ,no dia 3 de Março a partir das 10 horas e 30 minutos e, por fim, no dia 8 de Março a partir das 12 horas", refere nota da organização.

O primeiro dia da Feira do Livro tem também programado o lançamento do livro 'Lugar de Vidas. Histórias de vida da Zona Velha', de Roberto Macedo Alves, José Zyberchema e Yvete Vieira. No palco do Teatro Municipal Baltazar Dias actua o artista português Tiago Nacarato e na placa central da Avenida Arriaga é banda madeirense NAPA que toma o palco.