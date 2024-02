CDU indica que aumenta a exploração e a injustiça nos preços nas telecomunicações

A CDU criticou, hoje, aquela que considera ser uma injustiça nos preços que são praticados relativos a telecomunicações. A cabeça-de-lista pelo círculo da Madeira à Assembleia da República considerou que se tratam de "custos escandalosos, atentatórios da coesão económica e social".

Numa acção de campanha que decorreu junto à empresa de telecomunicações na Avenida Zarco, Sílvia Vasconcelos alertou "que os portugueses pagam, em média, 45,26 euros por pacotes de telecomunicações (de telefone, televisão e internet) ou seja, das prestações mais altas da União Europeia, sem que o respectivo serviço seja necessariamente melhor".

"Em 2023 houve um aumento dos preços nas telecomunicações até 7,8%, preços estes, que voltaram a crescer em 2024, com atualizações até 4,3%", indicou a candidata. Sílvia Vasconcelos adiantou ainda que "as receitas destas empresas traduziram-se, no ano passado, no maior crescimento desde 2016, ascendendo a quase quatro mil milhões de euros em 2023, mais 6% face ao ano anterior".

No quadro desta iniciativa da campanha eleitoral, a CDU lembrou que "apresentou uma proposta sobre a regulação de preços na energia e nas telecomunicações, mas esta foi chumbada com os votos contra da IL, CHEGA, PSD e PSD, e abstenção do PAN". Por esse motivo, a CDU assume o compromisso de voltar a apresentar outra proposta para que seja feita a regulação dos preços destes serviços em sede da Assembleia da República, "como forma de travar as injustiças e a exploração na sociedade portuguesa".