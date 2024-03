O Futebol Clube do Porto venceu o Benfica, esta noite, no Estádio do Dragão, por 5-0.

Os folos foram marcados por Galeno (20 e 44 minutos), Wendell (55), Pepê (75) e Namaso (90). O jogador dos encarnados Otamendi foi expulso no decorrer da segunda parte.

Após esta jornada, o Sporting sobe ao 1.º lugar da classificação (59 pontos mas menos um jogo), o Benfica cai para segundo (58 pontos) e o FC Porto permanece no 3.º lugar (52 pontos).