Funchal vai devolver aos munícipes os 5% de IRS

Cristina Pedra reagiu às críticas do PS, recordando as taxas de execução orçamental, abaixo dos 50%, no tempo dos executivos socialistas. "Nós nunca tivemos execução abaixo dos 50%", assegura.

Sobre a receita fiscal, também lembrou que o PS "devolveu zero" aos munícipes. Este ano, a CMF vai "devolver a totalidade dos 5% do IRS" a que a câmara tem direito.

Do mesmo modo, o imposto de derrama, que abrange todas as empresas com facturação anual acima de 150 mil euros, não será aplicado.