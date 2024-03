A equipa João Silva/Luís Rodrigues apresentou esta noite a decoração do Skoda Fabia Rally2 Evo com que vai participar no Campeonato da Madeira Coral de Ralis 2024.

A apresentação aconteceu nas instalações da FX Hotelaria, principal patrocinador da equipa.

Nesta apresentação estiveram presentes os elementos da equipa, patrocinadores e demais convidados.