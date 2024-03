O piloto Rui Pinto apresentou hoje, através das redes sociais Facebook e Instagram, a imagem do seu Skoda Fabia Rally2 Evo, com o qual vai participar no Campeonato da Madeira Coral de Ralis 2024.

O piloto irá ser navegado, novamente, pelo continental Ricardo Faria.

Veja o vídeo e as imagens do Skoda Fabia Rally2 Evo.