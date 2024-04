Reabertura dos serviços médicos essenciais é “jogada conveniente”

A candidata da Iniciativa Liberal às eleições regionais de 26 de Maio acusa Miguel Albuquerque de “dar o dito por não dito”.

Isto porque o governante negou a reabertura dos serviços de urgência nos centros de saúde de Santana e Porto Moniz a 6 de Fevereiro de 2023 e este mês, no encontro com os militantes da concelhia do Porto Moniz, o líder do PSD-M anunciou que o Serviço de Atendimento Urgente funcionará 24 horas, e como tal, manterá o atendimento sem interrupção já a partir de 1 de Maio.

Ora, Alícia Teixeira, diz que “tudo anda ao sabor da conveniência política de Miguel Albuquerque” e que “a reabertura destes serviços médicos essenciais, só pode ser interpretada como uma jogada conveniente. Eleições a isso obrigam”.

“Albuquerque é exímio em dar o dito por não dito. É lícito termos dúvidas, não apenas sobre a sinceridade das suas intenções, mas também sobre o real motivo por trás das suas decisões. Os madeirenses merecem mais do que políticas que parecem ser manipuladas conforme as conveniências do calendário eleitoral. A política deve ser uma manifestação do compromisso com o bem-estar público e a estabilidade, e não apenas uma ferramenta para ganhar ou manter o poder. Não tem muito tempo, na campanha eleitoral das eleições regionais de setembro, Albuquerque vocalizava uma dependência absoluta de uma maioria absoluta que lhe permitisse governar, chegando a afirmar que se recusaria a governar sem tal apoio. Não estará também fora de contexto relembrar o que se passou com o ferry em 2018/2019. Logo que se encerrou o processo eleitoral, encerrou-se o ferry com ele. Ao mudar sua postura de maneira tão flagrante, Miguel Albuquerque não apenas subestima a inteligência dos eleitores, mas também compromete a confiança depositada por quem nele vota”, defendeu a candidata.