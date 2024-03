Ernesto Macedo junta-se ao leque de artistas anunciados para a Semana do Mar do Porto Moniz

A Câmara Municipal do Porto Moniz acaba de revelar - através da rede social Facebook - o nome de mais um artista da Semana do Mar. É nada mais, nada menos do que Ernesto Macedo.

O vocalista da Banda Lusomania - que abrirá a noite - costuma actuar regularmente neste festival da costa Norte da ilha. Desta vez não será excepção. O concerto está marcado para dia 24 de Julho.

O artista luso-venezuelano é autor de temas originais, como 'Salada Boa', 'Quem Tem Terra' ou 'Se Eu Cozinho' e faz do seu acordeão o principal acompanhamento para as letras mais ‘atrevidas’ das desgarradas que oferece nas suas actuações.

Além de Ernesto Macedo, estão também confirmados para o festival Herman José e Wilson Correia (23 de Julho); 4Litro, Duo Pimbalhudo e Associação Cultural e Recreativa do Porto Moniz (22 de Julho); Pedro Abrunhosa e Elisa Silva (26 de Julho); Nininho Vaz Maia e Miguel Pires (27 de Julho); Fernando Daniel e Live Brisk (28 de Julho).

O festival realiza-se entre os dias 22 e 28 de Julho.