Escola do Boliqueime recebe espectáculo 'A Quatro Mãos' de Daniel e Cristina Completo

A Escola EB1/PE do Boliqueime, no Funchal, foi palco esta terça-feira, 5 de Março, da actuação do músico Daniel Completo e da ilustradora Cristina Completo para o espetáculo 'A Quatro Mãos' que conquistou a comunidade escolar.

"Os alunos tiveram a oportunidade de mergulhar nas histórias musicais de Daniel Completo, enquanto as ilustrações de Cristina Completo davam vida a cada nota. A interação dinâmica entre música e arte proporcionou momentos inesquecíveis, criando um ambiente de aprendizagem único", descreve a escola em nota emitida.

No final do espectáculo, os autores deram autógrafos aos alunos.